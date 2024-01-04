В Госдуме отреагировали на слова Британии о возможности ввода войск НАТО на Украину

Усиление активности НАТО на территории Украины возможно. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова полковника британской армии в отставке Хэмиша де Бреттона-Гордона.

Депутат подчеркнул, что характер современных войн "неслучайно получил название гибридных".

"Они сочетают в себе много элементов финансовой войны, экономической, идеолого-политической. В данном случае мы имеем наглядно все эти типы войн применительно к украинской ситуации", — сказал он.

По мнению Новикова, если говорить о более активном втягивании Североатлантического альянса в конфликт на Украине, то изначальные цели блока создать очаг напряженности в Восточной Европе и ослабить Российскую Федерацию в НАТО не будут пересматривать в ближайшее время.

"Участие альянса и далее будет сводиться к финансированию режима Зеленского, к поставкам туда вооружения, в том числе более современного", - считает депутат.

Он указал, что НАТО еще имеет различные способы помощи Украине.

"В частности, снабжение разведывательной, воздушно-космической информации и другое усиление активности", — заключил Новиков.