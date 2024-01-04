Путин поздравил премьера Мьянмы с Днем независимости страны

"Благодаря совместной деятельности наших стран мы сможем еще больше расширить взаимовыгодное сотрудничество в различных областях в интересах двух народов и укрепления стабильности и безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона. <...> Я желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, а также мира и процветания всему народу Мьянмы", - говорится в опубликованном сообщении.