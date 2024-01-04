Лавров сказал, кем хотел стать в юности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в юности хотел связать свою жизнь с физикой. Соответствующей информацией он поделился в ходе беседы с девочкой Анастасией из Луганска в рамках всероссийской акции «Елка желаний», передает РИА Новости.

По словам министра, он планировал обучаться в МФТИ или МИФИ, однако его мама посоветовала ему поступить в МГИМО, так как там экзамены начинались раньше, чем в первых двух.

Лавров признался в том, что его любимыми предметами были математика и физика.

«У нас был очень хороший преподаватель по этим предметам. <…> И я через него влюбился в эти предметы и хотел поступать в МИФИ или МФТИ», — подчеркнул дипломат.

Он также заявил, что поступление в МГИМО было правильным решением.