Названы неизвестные хобби Жириновского

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рассказал, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский коллекционировал будильники и значки, а дома у него был небольшой скотный двор. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Нилова, Жириновский был крайне пунктуален и не любил опаздывать. В спинке сиденья его машины были установлены большие часы, а еще у него была коллекция маленьких будильников. Были у Жириновского и другие коллекции - значки, которые ему дарили в том числе и депутаты, и фигурки собачек.

Нилов подчеркнул, что Жириновской любил животных: дома у него были ослицы, мини-пиги и страус. Депутат отметил, что хобби были отдушиной для Жириновского после трудных рабочих дней.

«Владимир Вольфович, несмотря на свою внешнюю жесткость и несгибаемость, в душе был порой сентиментальным человеком», - заключил депутат.