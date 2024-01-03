Песков ответил на слухи о «сенсационном» заявлении Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью сообщения о планах Владимира Путина сделать «сенсационное заявление по мировой безопасности». Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в Telegram-каналах появились посты, в которых утверждалось, что «завтра или послезавтра» Путин сделает «сенсационное» заявление, касающееся мировой безопасности и украинского кризиса.
Суть обращения каналы не приводили, отмечая, что оно будет «жестким по своим параметрам».
«Нет. Это фейк», - так прокомментировал это Песков.
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