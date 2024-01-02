Местные службы экстренного реагирования связывают причины взрывов в Нью-Йорке с неполадками в электросети и на подстанциях, заявил консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.

Захаров сообщил, что, судя по той информации, которая была получена, скорее всего, речь идет о том, что где-то произошло что-то типа замыкания, передает РИА «Новости».

Ранее американские издания писали, что после серии взрывов в районе острова Рузвельта на Манхэттене в Нью-Йорке произошло отключение электричества в нескольких зданиях.