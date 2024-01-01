Кадыров рассказал, что в Чечне появился новый город

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что в республике появился город Ойсхар.

Глава республики отметил, что в Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения.

По оценке Кадырова, получение городского статуса должно положительно отразиться на дальнейшем развитии поселения, кроме того, оно будет способствовать росту благополучия местных жителей.

Власти намереваются в дальнейшем развивать новый город, привлекать инвестиции в него, создадут благоприятные условия для бизнеса, уточнил глава республики.