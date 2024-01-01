Кадыров рассказал, что в Чечне появился новый город
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что в республике появился город Ойсхар.
Глава республики отметил, что в Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения.
По оценке Кадырова, получение городского статуса должно положительно отразиться на дальнейшем развитии поселения, кроме того, оно будет способствовать росту благополучия местных жителей.
Власти намереваются в дальнейшем развивать новый город, привлекать инвестиции в него, создадут благоприятные условия для бизнеса, уточнил глава республики.
Напомним, что ранее в Чечне было семь городов — Грозный, Аргун, Гудермес, Курчалой, Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, Шали.
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