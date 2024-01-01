Глава Крыма Аксенов назвал Украину оккупированной территорией УССР

Глава Крыма Аксёнов назвал Украину оккупированной территорией УССР
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал Украину оккупированной территорией УССР.
«1 января на территориях бывшей Украинской ССР, пока ещё оккупированных бандеровцами, проходят факельные шествия, посвященные дню рождения этого нацистского упыря», — написал он в Telegram.
По словам Аксёнова, информации о том, состоится ли шествие в этом году, пока нет. Вместе с этим он отметил, что часть «участников шабашей» уже «отправились к своему кумиру и ходят с факелами в аду» или сбежали в Европу «мыть унитазы».
Мэр Львова Андрей Садовой ранее сообщил об уничтожении музея украинского националиста Романа Шухевича в результате взрывов.
Также стало известно, что ВКС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов базирования самолётов — носителей крылатых ракет Storm Shadow.