Спонсируемая западными государствами Украина может развернуть поставляемые им натовские вооружения против стран-членов НАТО. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

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Как полагают в министерстве, западные страны должны понимать, что «взращенный и спонсируемый ими преступный режим, который западники поддерживают для нападений на Россию, однажды обратит натовское оружие против самих стран НАТО».

До этого депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес предположил, что украинский конфликт продолжается из-за нежелания американских властей его прекращать. Он обратил внимание, что в Европе не хотели прекращения огня на Украине или в секторе Газа, потому что империя США этого не желает.