Слуцкий подал документы на регистрацию кандидатом в президенты

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК России для регистрации своей кандидатуры на президентских выборах, заявил член центризбиркома Антон Лопатин.

«Сегодня приходила ЛДПР для подачи документов на регистрацию», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что число претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в России, назначенные на март 2024 года, составило 33.