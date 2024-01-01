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Лидер ЛДПР Слуцкий подал документы на регистрацию кандидатом в президенты

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК России для регистрации своей кандидатуры на президентских выборах, заявил член центризбиркома Антон Лопатин.

Слуцкий подал документы на регистрацию кандидатом в президенты
© РИА Новости

«Сегодня приходила ЛДПР для подачи документов на регистрацию», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что число претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в России, назначенные на март 2024 года, составило 33.

Центризбирком зарегистрировал список доверенных лиц российского лидера Владимира Путина на выборах президента, ими стали 346 человек.

Политика
Антон Лопатин
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ЦИК России
ЛДПР