$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Мишустин заявил, что прошедший год сплотил россиян и научил преодолевать вызовы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством и отметил, что уходящий год был насыщен многими важными для России событиями, сплотил жителей страны и научил преодолевать вызовы. Текст поздравления опубликован на сайте правительства.

Мишустин подвел итоги 2023 года
© пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Для нашей страны уходящий год был насыщен многими важными событиями. Он еще больше сплотил нас, научил преодолевать вызовы, строить масштабные планы, добиваться поставленных целей", - говорится в тексте поздравления.

Премьер отметил, что в каждом доме, каждой семье эти праздники наполнены особым душевным теплом, положительными эмоциями, яркими впечатлениями.

"Они дарят нам радость встреч с родными и друзьями, напоминают о семейных ценностях, любви к отчему дому, к своей Родине", - подчеркнул он.

Мишустин пожелал россиянам крепкого здоровья, исполнения желаний и благополучия.

"Пусть наступающий 2024 год станет успешным, укрепляя в нас веру в себя и свои собственные силы", - заключил премьер.

Путин поздравил командующих группировками войск

Политика
Михаил Мишустин