Мишустин подвел итоги 2023 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством и отметил, что уходящий год был насыщен многими важными для России событиями, сплотил жителей страны и научил преодолевать вызовы. Текст поздравления опубликован на сайте правительства.