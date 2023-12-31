Полянский: в мире изменилось восприятие кризиса на Украине

В мире поменялось восприятие кризиса на Украине, его первопричин и перспектив решения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

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"Отсюда, из Нью-Йорка, очень чувствуется изменение восприятия в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив решения. Гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер начали осознавать многие наши коллеги по ООН", – отметил Полянский.

По словам дипломата, все очевиднее в мире становится неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса на Украине, а также его двуличие, цинизм и избирательная слепота.

Полянский подчеркнул, что многие западные независимые эксперты, политологи, журналисты готовы подключаться к созываемым Россией заседаниям Совета Безопасности ООН, чтобы выразить свою позицию, несмотря на цензуру в своих медиа.

Дипломат отметил, что ему поступает много сообщений от простых американцев и граждан других стран, которые извиняются за решения своих властей и выражают слова поддержки России.