В Госдуме предсказали возможную судьбу «Северных потоков» в 2024 году

«Мне видится, что, безусловно, проект выгоднее восстановить. Конечно же, не сейчас и не уверен, что в 2024 году. Пока не будет какой-то уверенности в том, что найден виновник этой катастрофы, конечно, никто, проект восстанавливать не будет. При этом напомню, что это собственность не России, а международного консорциума компаний», — заявил Ананских.