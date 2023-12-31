В России ответили на обвинение Шольца о перекрытии газового крана

Запад и Германия сами перекрыли «газовый кран», а теперь обвиняют Россию. Так депутат Светлана Журова прокомментировала обвинения канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что РФ намеренно прекратила поставки газа. Об этом сообщает «Лента.ру».

«К ним вопросов больше, чем к нам. Обвинять Россию неправильно, особенно перед Новым годом», — заявила Журова.

По его словам, это не Россия повредила «Северные потоки». Это было выгодно и нужно кому-то другому.

«Они сами делают какие-то вещи, а потом пытаются обвинить нас, что это делаем мы», — подытожила первый зампред думского комитета по международным делам.