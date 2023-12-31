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Косачев назвал соучастников ВСУ в атаке на Белгород

Молчание западных стран, которые поддерживают Вооруженные силы Украины, говорит об их причастности к ударам по Белгороду, сказал в Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, союзники Киева являются спонсорами терроризма.

Косачев назвал соучастников ВСУ в атаке на Белгород
© Сергей Петров/NEWS.ru

Молчание западных спонсоров Киева только подтверждает их причастность к преступлению. Что означает — соучастие. Нынешний Киев — это преступный режим. Его нынешние союзники — спонсоры украинского ультранационалистического терроризма. История этого не забудет, — написал Косачев.

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Сенатор также выразил мнение, что целью украинских властей является желание отвлечь внимание мира от «катастрофы провалившейся военной кампании». Косачев констатировал, что с точки зрения властей Киева эта цель «оправдывает любые средства».

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 22. До этого было известно о 21 погибшем, но, по словам главы региона, еще один человек ночью скончался в больнице. 109 человек ранены, 25 из них — в тяжелом состоянии и готовятся к транспортировке в федеральные клиники. Гладков добавил, что различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 381 квартире, нескольких частных домах, также повреждены много машин.

Политика
Константин Косачев
Совет Федерации