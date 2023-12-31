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Лавров заявил о нежелании США до основания разрушать отношения с РФ

Вашингтон остерегается рушить отношения с Москвой "до основания", но в то же время не готов уважать интересы российского народа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров заявил о нежелании США до основания разрушать отношения с РФ
© РИА Новости

По его словам, американское руководство до сих пор отрицает возможность формирования многополярного мира. Как сказал глава внешнеполитического ведомства, США продолжают мыслить в категориях собственных исключительности и превосходства над другими державами.

"Хотя Белый дом пока и остерегается рушить все, что осталось от отношений, до основания, к тому, чтобы вести диалог по-честному, на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга, американцы пока явно не готовы", — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что мирное сосуществование Москвы и Вашингтона возможно только при одном условии. Речь идет о способности США признать национальные интересы РФ и начать вести диалог "по-серьезному", пояснил министр.

29 декабря бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил о ценности контактов американского руководства с Генеральным штабом Вооруженных сил РФ. Он подчеркнул, что для США чрезвычайно важна способность быстро взаимодействовать с РФ по ключевым глобальным проблемам.

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