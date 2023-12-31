Лавров заявил о нежелании США до основания разрушать отношения с РФ

Вашингтон остерегается рушить отношения с Москвой "до основания", но в то же время не готов уважать интересы российского народа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, американское руководство до сих пор отрицает возможность формирования многополярного мира. Как сказал глава внешнеполитического ведомства, США продолжают мыслить в категориях собственных исключительности и превосходства над другими державами.

"Хотя Белый дом пока и остерегается рушить все, что осталось от отношений, до основания, к тому, чтобы вести диалог по-честному, на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга, американцы пока явно не готовы", — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что мирное сосуществование Москвы и Вашингтона возможно только при одном условии. Речь идет о способности США признать национальные интересы РФ и начать вести диалог "по-серьезному", пояснил министр.