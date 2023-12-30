РФ потребовала у постпреда Чехии присутствовать на заседании СБ ООН

Россия запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду на 23:00 мск. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Также он рассказал, что Москва потребовала присутствовать на заседании Совбеза постпреда Чехии. Дипломат отмечает, что представитель Праги должен объяснить поставки его страной боеприпасов, которыми атакуют мирных жителей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запросила проведение экстренного заседания Совбеза ООН. Кроме того, она также назвала атаку ВСУ на центр Белгорода терактом.