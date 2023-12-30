Умер бывший председатель Счетной палаты России Хачим Кармоков

"В ночь на 30 декабря на 83-м году жизни умер Хачим Кармоков. Смерть бывшего председателя Счетной палаты России наступила, когда он был в кругу родных и близких в своей квартире на Садовой-Кудринской улице", - сказал собеседник агентства.