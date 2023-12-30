День в истории 30 декабря: введение Fan ID, родился Максим Беляев

30 декабря "Ак Барс"в Казани сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" — матч станет последним для казанцев в этом году. Два года назад Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение Fan ID, электронных паспортов для спортивных болельщиков, 13 лет назад в Казани открылась седьмая станция метрополитена "Козья Слобода", 101 год назад был создан Союз Советских Социалистических Республик. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре "Реального времени".