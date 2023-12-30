День в истории 30 декабря: введение Fan ID, родился Максим Беляев, последний матч "Ак Барса" в этом году
30 декабря "Ак Барс"в Казани сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" — матч станет последним для казанцев в этом году. Два года назад Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение Fan ID, электронных паспортов для спортивных болельщиков, 13 лет назад в Казани открылась седьмая станция метрополитена "Козья Слобода", 101 год назад был создан Союз Советских Социалистических Республик. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре "Реального времени".
Повестка
- Субботние совещания в кабмине Татарстана.
- Континентальная хоккейная лига — «Ак Барс» в Казани сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Это последний для казанцев матч в этом году.
Кто родился: Азат Хамаев и Максим Беляев
- 1851 — основатель компании Coca-Cola Эйза Григгс Кэндлер.
- 1865 — английский писатель, поэт и новеллист, Нобелевский лауреат Редьярд Киплинг. Известен произведением «Книга джунглей».
- 1905 — советский писатель Даниил Хармс.
- 1955 — председатель комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.
- 1974 — заместитель председателя Верховного Суда РТ Максим Беляев.
- 1984 — двукратный олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс. Признается экспертами одним из лучших баскетболистов в истории.
- 1986 — директор Благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин.
Кто скончался: Григорий Распутин и Саддам Хусейн
- 1916 — русский целитель, фаворит семьи императора Николая II Григорий Распутин.
- 2006 — президент Ирака в 1979—2003 годах Саддам Хусейн.
- 2016 — один из руководителей компании Ferrero Уильям Сэлис. Он придумал «киндер-сюрприз» — шоколадное яйцо с игрушкой внутри.
Праздники: День распавшегося СССР
День страны, которой нет. Дата связана с тем, что 30 декабря 1922 года был создан Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Государство было крупнейшим в мире по площади, вторым по экономической и военной мощи и третьим — по численности населения. 26 декабря 1991 года СССР официально прекратил свое существование.
События в истории: разработка способа получения синтетического каучука
- 1806 — Турция объявила войну Российской империи. Она завершилась 28 мая 1812 года победой России.
- 1903 — в Чикаго в штате Иллинойс произошел пожар, в результате которого погибли более 600 человек. Он вошел в историю как самый смертоносный за всю историю США.
- 1927 — в Токио открылась линия метрополитена, первая за пределами Европы и Америки.
- 1927 — русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука.
- 1941 — освобождены города Керчь, Феодосия, Калуга.
- 1956 — была принята в эксплуатацию первая очередь Миннибаевского газобензинового завода, впоследствии переименованного в газоперерабатывающий.
- 1970 — нефтяники Татарстана установили рекорд годовой добычи. Она составила 100 миллионов тонн.
- 1995 — установлены Почетные звания Российской Федерации.
- 2000 — в Большом Кремлевском дворце впервые официально исполнен новый Гимн России.
- 2004 — пожар в ночном клубе «Республика Кроманьон» в Буэнос-Айресе, в результате которого погибли 194 человека.
- 2010 — в Казани открылась седьмая станция метрополитена. Ее назвали «Козья Слобода».
- 2020 — президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за клевету в интернете.
- 2020 — в аэропорту города Адена в Йемене в момент прибытия делегации нового правительства из Саудовской Аравии прогремел мощный взрыв. В результате погибли около 30 человек.
- 2021 — Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение Fan ID, электронных паспортов для спортивных болельщиков.
- 2021 — также подписан закон о создании единой госсистемы биометрических данных в России.
- 2022 — Правительство России одобрило и представило президенту Владимиру Путину предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.