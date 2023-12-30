В МИД заявили о планах США открыть «второй фронт» против России
США планируют открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе. Такое мнение в беседе с РИА Новости 30 декабря выразил замглавы Министерства иностранных дел (МИД России) Михаил Галузин.
По его словам, в Вашингтоне давно не скрывают этих намерений.
«Все это в корне противоречит подлинным интересам народов региона», — подчеркнул Галузин.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в регион Южного Кавказа. Их задача совершенно иная — потеснить Россию других региональных игроков, создать новый очаг напряженности вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной, приводит мнение дипломата ТАСС.