В МИД заявили о планах США открыть «второй фронт» против России

США планируют открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе. Такое мнение в беседе с РИА Новости 30 декабря выразил замглавы Министерства иностранных дел (МИД России) Михаил Галузин.

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По его словам, в Вашингтоне давно не скрывают этих намерений.

«Все это в корне противоречит подлинным интересам народов региона», — подчеркнул Галузин.