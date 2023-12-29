Временный поверенный отреагировал на ноту МИД Польши
МИД Польши не предоставил никаких доказательств по поводу залетевшей на их территорию российской ракеты со стороны Украины, нота ведомства содержала только голословные обвинения. Такое заявление сделал временный поверенный в делах РФ в республике Андрей Ордаш, передает «РИА Новости».
Он напомнил, что ранее МИД Польши заявил о нарушении воздушного пространства страны объектом, который идентифицировали как российскую маневрирующую ракету.
«Мне вручили ноту, в которой содержится голословное утверждение по этому поводу», — сказал Ордаш.
Он отметил, что в МИД Польши не привели никаких доказательств своих обвинений. Также, по словам Ордаша, ему отказали в просьбе документально подтвердить содержащуюся в ноте информацию. В связи с этим он подчеркнул, что Москва не станет давать объяснений по факту инцидента, пока Варшава не представит конкретные документы.