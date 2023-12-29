Дочь Кадырова написала жалобу в Минздрав Чечни из-за нарушения врачебной этики

— К сожалению, никто не застрахован от столкновений с нарушителями профессиональной этики, которые имеются в любой сфере, в том числе и медицинской. Посещая недобросовестного врача, человек рискует не только здоровьем, но и репутацией. С нарушением врачебной этики пришлось столкнуться и уважаемой Айшат Кадыровой. Соответствующую жалобу она направила в Минздрав ЧР. Поступок врача является не только проявлением вопиющего непрофессионализма, но и нарушением базовых моральных принципов, — написал он в Telegram-канале Минздрава.