Дочь Кадырова написала жалобу в Минздрав Чечни из-за нарушения врачебной этики
Старшая дочь главы Республики Чечня, вице-премьер региона Айшат Кадырова отправила жалобу в республиканское Министерство здравоохранения из-за нарушения врачебной этики. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщил глава медицинского ведомства Адам Алханов.
— К сожалению, никто не застрахован от столкновений с нарушителями профессиональной этики, которые имеются в любой сфере, в том числе и медицинской. Посещая недобросовестного врача, человек рискует не только здоровьем, но и репутацией. С нарушением врачебной этики пришлось столкнуться и уважаемой Айшат Кадыровой. Соответствующую жалобу она направила в Минздрав ЧР. Поступок врача является не только проявлением вопиющего непрофессионализма, но и нарушением базовых моральных принципов, — написал он в Telegram-канале Минздрава.
Алханов пообещал принять меры не только в отношении недобросовестного медика, с которым столкнулась вице-премьер Чечни, но и со всеми, кто в республике будет позорить благородную профессию врача.
2 октября глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение назначить свою дочь Айшат Кадырову на пост вице-премьера республики.
В ходе совещания в правительстве республики премьер-министр Муслим Хучиев предложил назначить Айшат Кадырову на должность зампредседателя правительства Чеченской республики по социальному блоку.