16-летний сын Кадырова Адам был замечен за пулеметной турелью "джихад-машины"

Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, занял место за пулеметной турелью «джихад-машины» во время ее презентации, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Рамзана Кадырова.

На видео можно увидеть Адама Кадырова, сидящего в грузовом отсеке одной из машин, где и установлена «джихад-машина».

Машины спроектированы на шасси автомобилей УАЗ и ГАЗ. Их планируют доставить в зону СВО. Серийное производство этих машин планируют наладить в 2024 году.

15 декабря сообщалось, что Адам Кадыров получил еще одну должность — он стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского.

В конце ноября Адам Кадыров стал куратором батальона имени Шейха Мансура.