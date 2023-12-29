Политолог назвал условие, при котором Вучич сможет удержать власть

Если Вучич и команда будут достаточно сплочены, если весь силовой блок останется на его стороне, если он будет его уверенно применять, ничего не получится. <...> Дальше ситуация будет зависеть только от решимости Вучича делать что-то или чего-то не делать. Если он не проявит слабости, думаю, ничего там не случится, — отметил политолог.