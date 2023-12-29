Политолог назвал причину экстренного запроса Украины о встрече с донорами

Киев нуждается в срочном пополнении бюджета, поэтому премьер Украины Денис Шмыгаль решил экстренно созвать встречу доноров. Такое мнение в беседе с газетой "Взгляд" озвучил политолог Владимир Скачко. Кроме того, по его словам, офис президента страны хочет организовать переговоры со спонсорами до того, как они уйдут на каникулы.

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"Западу придется терпеть нытье и хамские заявления руководства Украины до тех пор, пока она выполняет роль "дубинки" против Москвы. Так что деньги давать будут, пусть и в небольших количествах. Но стоит Киеву перестать приносить пользу Западу - и финансирование сразу же прекратится", - отметил Скачко.

Он также допустил, что помимо просьб о западной помощи, украинское руководство будет требовать от своих бизнесменов оплаты налогов на год вперед.

28 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил о внеочередной встрече доноров Украины в январе. По его словам, спонсорам следует начать координировать свои действия, чтобы направить замороженные российские активы на восстановление Украины.