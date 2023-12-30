Африканские политики хотят получать премию имени Путина лично от президента РФ

Африканских политиков будут награждать международной премией имени президента России Владимира Путина за борьбу за освобождение народов Африки. При этом глава оргкомитета награды Махамади Савадого заявил, что хочет, чтобы премию вручал лично российский лидер.

«Мы бы хотели, чтобы вручение премии проходило в Москве и вручал ее лично Владимир Путин. Конечно, могут быть изменения», — заявил Махамади Савадого.

Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что награды с 2024 года будут удостаиваться лидеры африканских государств. Савадого уточнил, что премия Путина могла бы вдохновить других на защиту суверенитета Африки.