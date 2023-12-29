Отношения между Россией и Германией почти прекратились
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о почти полном разрыве российско-германских отношений. Произошло это по инициативе немецкой стороны.
«Что касается текущих контактов, то почти все форматы взаимодействия упразднены либо заморожены по инициативе германской стороны», - сообщил российский посол в Германии в интервью РИА Новости.
Посол отметил, что Россия не предпринимала враждебных действий в отношении Германии в добровольном порядке. Принимались только контрмеры в ответ на немецкие обиды и санкции.
Ранее «СП» писала о том, что внешняя политика, которую проводит Украина при президенте Владимире Зеленском, больше не приносит плодов, она провалилась, что показали события уходящего года, заявил бывший постпред Украины при ЕС Константин Елисеев.