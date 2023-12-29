$90.30-1.40100.55-0.79
Войти в почту

Отношения между Россией и Германией почти прекратились

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о почти полном разрыве российско-германских отношений. Произошло это по инициативе немецкой стороны.

Посол РФ заявил о почти полном прекращении отношений между Россией и Германией
© ТАСС

«Что касается текущих контактов, то почти все форматы взаимодействия упразднены либо заморожены по инициативе германской стороны», - сообщил российский посол в Германии в интервью РИА Новости.

Посол отметил, что Россия не предпринимала враждебных действий в отношении Германии в добровольном порядке. Принимались только контрмеры в ответ на немецкие обиды и санкции.

Ранее «СП» писала о том, что внешняя политика, которую проводит Украина при президенте Владимире Зеленском, больше не приносит плодов, она провалилась, что показали события уходящего года, заявил бывший постпред Украины при ЕС Константин Елисеев.

Политика
Сергей Нечаев
Владимир Зеленский
Константин Елисеев
ЕС