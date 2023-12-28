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В Крыму прокомментировали заявление Киева о вторжении на полуостров

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал слова представителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины о том, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров прошедшим летом не состоялось, так как эти заявления были частью информационной борьбы. Об этом сообщает РИА Новости.

В Крыму прокомментировали заявление Киева о вторжении на полуостров
© globallookpress.com

Смирнов назвал заявление представителя ГУР «дешевым оправданием собственного бессилия», а нынешнее украинское руководство и его действия — информационной операцией США и Запада.

По его словам, главная цель киевских властей — уничтожение Украины как государства и ее населения.

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Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что заявления главы ГУР Украины Кирилла Буданова о вторжении ВСУ в Крым являются частью информационной борьбы.

В августе Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму словами «еще увидите». Как утверждает руководитель ГУР, киевские власти хотят уничтожать на полуострове то, что относится к России.

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