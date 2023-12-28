В ГД предложили признать русофобию уголовным преступлением

Председатель Комитета Госдумы по международным делам и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявления властей Латвии о планах депортировать из страны россиян, предложил признать русофобию уголовным преступлением. Соответствующий пост он опубликовал у себя в социальных сетях.

Он указал, что в Риге заявили о намерении депортировать из Латвии по меньшей мере 1,2 тысячи граждан РФ, которые не подали документы на продление вида на жительство в республике. По мнению Слуцкого, это указывает на то, что русофобия стоит «во главе угла политики прибалтийских стран, ведь является для них входным билетом в НАТО и Евросоюз».