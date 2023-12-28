В ГД предложили признать русофобию уголовным преступлением
Председатель Комитета Госдумы по международным делам и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявления властей Латвии о планах депортировать из страны россиян, предложил признать русофобию уголовным преступлением. Соответствующий пост он опубликовал у себя в социальных сетях.
Он указал, что в Риге заявили о намерении депортировать из Латвии по меньшей мере 1,2 тысячи граждан РФ, которые не подали документы на продление вида на жительство в республике. По мнению Слуцкого, это указывает на то, что русофобия стоит «во главе угла политики прибалтийских стран, ведь является для них входным билетом в НАТО и Евросоюз».
«В сложившейся ситуации с дискриминацией русских в недружественных странах необходимо, в первую очередь, провести ревизию миграционного законодательства для упрощения возвращения в Россию, в том числе, тех семей, кого развал СССР застал в бывших советских республиках. А также признать, наконец, русофобию уголовно-наказуемым деянием», — написал он.
Слуцкий считает, что ответственность за это «должна быть суровой» и ЛДПР готова предложить соответствующие поправки в законодательство.