Кадыров объяснил свою подпись за выдвижение Путина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, поставивший подпись в поддержку выдвижения российского лидера Владимира Путина на пост президента РФ, объяснил свое решение. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я справедливо считаю, что Владимир Путин — это не только выдающийся политик, но и настоящий стратег, готовый принимать трудные решения и справляться с вызовами и препятствиями, с которыми сталкивается страна», — заявил он.

Вечером в четверг, 28 декабря, стало известно, что Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на президентские выборы. Бюллетень Кадырову в резиденции передал волонтер Народного фронта Саид-Магомед Дадуев, который занимается сбором подписей в поддержку самовыдвижения Путина.

8 декабря после церемонии вручения в Кремле героям России медали «Золотая звезда» Путин заявил, что примет участие в предстоящих выборах главы государства. Путин четырежды участвовал в выборах президента РФ и четырежды побеждал.