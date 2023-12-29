В российском регионе трех чиновников уволили после критики Володина

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В Саратовской области уволили троих чиновников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Ранее их работу раскритиковал посетивший регион председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фрагмент его выступления опубликовал Саратов».

Своих должностей лишились заместитель председателя правительства области Павел Мигачев, замминистра строительства и ЖКХ — главный архитектор области Анна Смирнова и начальник государственной жилищной инспекции области Владимир Томашенцев. Во время посещения региона Володин упомянул всех троих чиновников и призвал саратовского губернатора Романа Бусаргина «гнать их». «Нам надо освободиться об балласта в этом году и в следующий не брать», — отметил Володин.