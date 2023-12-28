РФ возобновила работу посольства в Буркина-Фасо после 30 лет перерыва
Россия возобновила работу своего посольства в Уагадугу после 30 лет перерыва. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве в Кот-д’Ивуаре.
В диппредставительстве отметили, что посол РФ в Кот-д’Ивуаре Алексей Салтыков в настоящее время находится в Буркина-Фасо на открытии посольства. До назначения главы дипмиссии в Уагадугу именно он будет выполнять его обязанности.
Одним из приоритетов российского посольства в Буркина-Фасо станет развитие гуманитарных связей, в том числе в образовательной сфере. Таким образом жители африканской страны продолжат участвовать в конкурсе на получение государственных стипендий для обучения в вузах РФ.
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