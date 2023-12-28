Захарова предложила Западу решить свои проблемы с расизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила коллективному Западу прежде решить собственные проблемы с проявлениями расизма и неоколониализма, прежде чем поучать другие страны.

«Неплохо было бы им заняться решением собственных глубинных проблем, прежде чем наставлять всех остальных», — написала она в своём Telegram-канале.

Захарова напомнила о дискриминации коренных народов в США. По словам дипломата, из 574 племён индейцев 326 живут в резервациях, а остальные не имеют даже их.

«В Канаде... наблюдается просто всплеск ультранасилия по отношению к представителям нетитульных национальностей», — добавила она.

Специальный докладчик ООН по современным формам расизма К.П. Ашвини ранее заявила, что в США сохраняются систематический расизм и расовая дискриминация.