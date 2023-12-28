Политолог Андрей Суздальцев заявил, что Владимир Зеленский стал предателем своего народу, так как продолжил традицию обмана и предательства своих предшественников в отношении русского языка.

«Зеленский – человек абсолютно продажный, это актер в худшем понимании этого слова, потому что есть актеры, которые вносят большой вклад в культуру и заслуживают громадного уважения... Он полностью принадлежит русской культуре, мы помним, как он на ходу учил украинский, потому что это было надо. И он предал свой народ», - заявил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт назвал борьбу с русским языком на Украине - «политической традицией» и привел пример, как до 2014 года жителям обещали открыть русскоязычные школы в стране и защищать русский язык. Например, Виктор Янукович принял закон о региональных языках, по которому опустили русский язык до уровня второсортного. А после Майдана киевские власти отменили этот закон и русский язык потерял «хоть какой-то статус», считает политолог.

«И ждать от него (Зеленского - прим.ред.) чего-то бесполезно – он не выполнит ни одного соглашения, он просто не способен это сделать. Нормальной элиты, выполняющей соглашения, на Украине нет», – заявил Андрей Суздальцев.

Аналогичное мнение ранее выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров - он также заявил, что Зеленский предал свой народ. По его словам, на Украине этнических русских минимум 20 процентов, а тех, кто говорит, думает и живет на русском языке - больше половины. Лавров считает, что Владимир Зеленский выполняет приказ уничтожить любые проявления русской, российской цивилизации на территории страны, где его предшественникам, таким же радикалам и неонацистам, разрешили провести государственный переворот.