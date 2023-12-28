Лавров рассказал о секретной встрече по «формуле мира» Зеленского

Десять дней назад в полной секретности прошла встреча по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых государств Глобального Юга. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».

По его словам, сама по себе формула, предложенная украинским лидером, — плод больного воображения.

Видео дня

«Целью была заставить их [страны] подписаться под «формулой мира» Зеленского, каковая являет собой просто плод больного воображения. Потому что, чего бы там ни было написано в качестве «виньеточек»: продовольственная безопасность, энергобезопасность. Главное — »Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс»», — рассказал министр.

Лавров заметил, что попытки Запада привлечь другие страны к реализации такой формулы являются по сути «разводкой».

«Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, «семерка» плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — рассказал дипломат.

Между тем, как писала «Парламентская газета», 20 декабря в ходе общения с журналистами пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент предпосылок для проведения мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине нет.

По его словам, в Кремле действительно считают, что вопрос таких переговоров сейчас не стоит на повестке дня, и ранее неоднократно подчеркивали, что «для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров». Таким образом Песков прокомментировал заявления Зеленского о том, что вопрос переговоров с Москвой сейчас неактуален.

Тем временем официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила в интервью агентству AFP 9 декабря, что попытки искусственно навязать «корейскую» модель урегулирования на Украине бессмысленны, поскольку нужны иные решения конфликта.