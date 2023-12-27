Кадыров дал совет участникам вечеринки Ивлеевой

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале «громкую вечеринку» телеведущей Анастасии Ивлеевой. Он отметил, что мероприятие иначе как «сатанинским» назвать трудно.

Глава республики заметил, что после проверок государственными органами, волны справедливого недовольства аудитории, отмены контрактов артисты и блогеры — участники вечеринки — вдруг опомнились и записали извинения.

По его мнению, сложилась сложная ситуация, в которой свою гражданскую позицию и искренность нужно доказывать не словом, а делом. В частности, поездкой в Гудермес.

«Рекомендую всем, на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и её героям», — написал Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что в Российском университете спецназа в Гудермесе, где проходят ускоренные курсы подготовки добровольцы со всех уголков России, участники вечеринки смогут разделить тяжесть тренировок и службы.

В частности, пояснил Кадыров, артисты и блогеры могут помочь в организации тренировок бойцов, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте.