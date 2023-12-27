Путин накануне работал в Петербурге до двух часов ночи

"Вчера работа президента завершилась около двух часов ночи, то есть фактически сегодня. Потому что состоялись отдельные двусторонние встречи с президентами Казахстана, Узбекистана. И потом еще была очень продолжительная, детальная встреча с главой "Газпрома" Алексеем Миллером", - сообщил представитель Кремля.