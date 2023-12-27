Главу крымского района отправили в отставку

Черноморский районный совет решил отправить в отставку главу администрации района Наталью Писареву. Глава одного из районов Крыма покинет свой пост с пятницы, 29 декабря. Информацию об этом Писарева подтвердила «РИА Новости Крым».

«Да, это так. С 29 декабря [прекращаются полномочия] по семейным обстоятельствам», — сказала Писарева. Она руководила администрацией района с марта 2023 года.

В сентябре в Крыму отправили в отставку главу городского округа Судак Константина Рожко. Чиновник занимал этот пост с 2019 года.