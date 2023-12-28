Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит в отставку

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост.

- Анатолий Евгеньевич получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение общегосударственных задач, - пояснил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире телеканала облправительства ОТС.

По словам Травникова, Локоть решил использовать свой политический и жизненный опыт, чтобы продолжать приносить пользу стране. Как пояснил глава региона, мэр уходит в отпуск с последующим увольнением.

- Я поддержал это решение,- отметил Травников.