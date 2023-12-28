Мэр Новосибирска Локоть уходит в отставку

«Он уходит сейчас в очередной отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение», - пояснил губернатор.

Андрей Травников также заявил о том, что врио главы Новосибирска назначен вице-мэр Олег Клемешов.

Ранее в Новосибирске депутаты регионального заксобрания сразу в двух чтениях высказались за отмену прямых выборов мэра города. В первом чтении законопроект поддержали 50 депутатов, во втором «за» выступили 49 парламентариев. Против были 13 и 12 депутатов соответственно.