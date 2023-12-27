Машков стал президентом "Золотой маски"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ Владимир Машков, ранее избранный на должность председателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ, принял на себя полномочия президента российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска", сообщается на сайте СТД.

"Полномочия президента "Золотой маски" принял на себя председатель СТД РФ В. Л. Машков, а вице-президентом стал секретарь СТД РФ К. И. Крок", - говорится в сообщении.

В конце августа СТД принял решение выйти из АНО "Премия и фестиваль "Золотая маска" и создать собственную исполнительную дирекцию "Золотой маски". Тогда обязанности президента премии стал исполнять Александр Калягин.

Машков ранее назвал одной из задач объединения возвращение доверия к премии "Золотая маска". Он предложил "переосмыслить и перезагрузить некоторые действующие проекты Союза театральных деятелей", отметив, что часть из них утратили доверие как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны государства и спонсоров.