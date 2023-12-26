В Кремле заявили о «сверке часов» лидеров СНГ на саммите в Петербурге

Лидеры стран СНГ на неформальном саммите сверили часы по актуальным международным и региональным темам, сообщил в интервью телеканалу "Известия" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он назвал саммит "безусловно, удачным", а возможность пообщаться в том числе в неформальной атмосфере для глав государств СНГ - очень важной. По словам представителя Кремля, такое общение "далеко не ограничено праздничной тематикой".

"Это, действительно, обсуждение рабочих вопросов, пускай и на ногах. Обсуждаются самые актуальные, самые горячие темы, плюс [это возможность] всем вместе синхронизироваться, сверить часы по наиболее актуальным проблемам международной повестки дня, региональной, по дальнейшим вопросам развития сотрудничества", - добавил Песков.