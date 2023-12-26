Турецкий историк Перинчек: наступает период, когда США сдадут Украину

Наступает период, когда Вашингтон "сдаст" Киев. Об этом заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек. Политолог отметил, что планы США на Украине потерпели неудачу, которую признают как на Западе, так и в Киеве. "Мы входим в период, когда США "сдадут" Украину", - считает историк. Он подчеркнул, что сейчас американские власти компенсируют свой провал на Украине в Евразии, они ищут дверь для реализации своих планов в регионе. Эксперт обратил внимание, что во второй половине января планируется встреча стран астанинского формата по Сирии. Перинчек счел это "хорошей возможностью", которой Турция, Россия, Иран и Сирия должны воспользоваться "для очистки региона от террористических образований".