Нижегородские предприниматели оценили работу регионального инвесткомитета на 4,85 балла в 2023 году

Нижегородские предприниматели оценили работу совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области на 4,85 балла. Совет по стратегии развития и инвестициям – это инвестиционный комитет, который регулирует проблемные и спорные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционных проектов. На заседаниях рассматриваются предложения для совершенствования бизнес-процессов и улучшения инвестиционного климата в регионе. Опрос по итогам 2023 года провело министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области. «Задача нашего совета – помочь предпринимателям решить непростые вопросы, не доходя до судебных инстанций. Некоторые вопросы могут быть решены сразу, на месте. Некоторые требуют времени и больших усилий, но мы доводим до конца каждый. Довольно часто бизнес просит ускорить подключение своих объектов к сетям. Это системная задача, которая стоит перед всеми регионами. Поэтому мы предложили внести изменения в нормативы на федеральном уровне и обеспечить подачу инвестором заявок на присоединение к сетям и ведение всего документооборота через «единое окно» на «Госуслугах», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. «Совет в 2023 году рассмотрел примерно 30 вопросов предпринимателей. Подать вопрос для рассмотрения можно либо через форму на инвестпортале (https://www.nn-invest.ru/ru/invest-form. – Прим.), либо письмом на электронную почту Минэкономразвития региона (ekn@nobl.ru. – Прим.). Заседания проходят регулярно с участием профильных органов исполнительной власти, представителей местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций», — рассказал министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов. Напомним, что Нижегородская область входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ, а по индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта занимает второе место после Москвы. Инвесткомитет является одним из пяти элементов инвестстандарта. В 2023 году общероссийская общественная организация «Деловая Россия» включила Нижегородскую область вошла в топ-11 регионов с лучшими практиками работы инвестиционных команд. В числе таких практик – качественно выстроенная работа инвестиционного комитета. Справка: В 2021 году Нижегородская область вошла в пилотный проект по внедрению регионального инвестиционного стандарта. На сегодняшний день в Нижегородской области внедрены все элементы инвестстандарта. — Обновлена инвестиционная декларация. Этот документ декларирует обязательства Нижегородской области перед инвестором, включает в себя общее описание целей инвестиционного развития региона, состав инвестиционной команды. В декларации также расписаны меры поддержки, которые могут получить инвесторы. Обозначены направления и сектора экономики Нижегородской области, которые являются инвестиционными приоритетами, – это некоторые отрасли промышленности (автомобильная, химическая, судостроительная), ИТ, туризм, деятельность в сфере транспорта и перевозок, агропромышленный комплекс. — Сформирован свод инвестиционных правил – алгоритмы действий инвестора по подключению к объектам инфраструктуры и получению различной разрешительной документации. Свод содержит пошаговую инструкцию действий инвестора для реализации проекта в регионе. — С 2018 года работают Корпорация развития и совет по стратегии развития и инвестициям. Агентство развития содействует реализации проектов на всех стадиях — от предоставления информации о регионе и возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок до ввода объекта в эксплуатацию. — Бизнесу доступна удобная инвесткарта, которая представляет собой единую онлайн-базу инвестиционных площадок региона. На инвесткарте представлена информация о категории земель, форме собственности, наличии доступа к дороге, возможности по газо , тепло- и электроснабжению, водоснабжению и водоотведению.