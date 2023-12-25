Пашинян поблагодарил Путина за организацию саммита ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Россию и лично президента РФ Владимира Путина за организацию саммита Евразийского экономического совета на самом высоком уровне. Об этом пишет РИА «Новости».

В Петербурге в понедельник, 25 декабря, прошел международный саммит ЕАЭС. Кроме того, на ближайшие дни запланирован саммит стран СНГ.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить российскую сторону и лично президента РФ Владимира Путина за организацию сегодняшнего мероприятия на самом высоком уровне», — отметил Пашинян.