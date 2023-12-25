Путин разрешил поднять флаг на кораблях «Адмирал Головко» и «Наро-Фоминск»

Президент РФ Владимир Путин дал разрешение поднять военно-морской флаг на многоцелевом надводном фрегате «Адмирал Головко», который был спроектирован сотрудниками судостроительного завода «Северная верфь». Газета.Ru

Кроме того, глава государства по видео-конференц-связи понаблюдал за аналогичной процедурой на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", поступающих в состав военно-морского флота (ВМФ). ТАСС