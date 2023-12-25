Путин разрешил поднять флаг на кораблях «Адмирал Головко» и «Наро-Фоминск»

Президент РФ Владимир Путин дал разрешение поднять военно-морской флаг на многоцелевом надводном фрегате «Адмирал Головко», который был спроектирован сотрудниками судостроительного завода «Северная верфь». Газета.Ru
Кроме того, глава государства по видео-конференц-связи понаблюдал за аналогичной процедурой на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", поступающих в состав военно-морского флота (ВМФ). ТАСС
Ракетный корабль «Наро-Фоминск» президент назвал одним из самых успешных проектов в своем классе. По его словам, ранее подобные военные суда наносили удары крылатыми ракетами по позициям боевиков в Сирии, а теперь успешно выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Lenta.ru