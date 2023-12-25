Патрушев рассказал о вкладе России в решение проблемы голода в мире

«Хочу подчеркнуть — даже в условиях санкционного давления Россия является надёжным партнёром и одним из крупнейших поставщиков продовольствия на международный рынок. Наша страна всегда выполняет все свои обязательства и вносит огромный вклад в решение проблемы голода в мире», — сказал он в беседе с сайтом kp.ru.