В Госдуму внесен законопроект о дополнении закона о занятости

Депутаты фракции "Единая Россия" и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, дополняющий ранее принятый закон о занятости населения.

О внесении документа сообщили в пресс-службе фракции ЕР.

В частности, предлагается ввести понятие социальной занятости инвалидов. Такую норму предлагается одобрить в целях их адаптации и вовлечения в жизнь общества. Речь идет, в числе прочего, о трудоустройстве граждан с инвалидностью, завершивших прохождение военной службы по мобилизации или военной службы по контракту.

Поправки также посвящены деятельности регионов по поддержке ищущих работу граждан - им должны помочь в составлении анкеты, оказать психологическую поддержку организовать профессиональное обучение и содействовать началу предпринимательской деятельности.

Как отметила соавтор проекта, депутат ГД Светлана Бессараб, особенное внимание уделяется занятости предпенсионеров и временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время.

"Новый закон о занятости был проработан в соответствии с современными реалиями рынка труда, теперь необходимо привести в соответствии с ним и нормативную базу", - пояснила парламентарий.

Авторами законопроекта наряду с Бессараб выступили депутаты Андрей Исаев, Михаил Тарасенко, Екатерина Стенякина, а также сенаторы Дмитрий Перминов и Андрей Клишас.