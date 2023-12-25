Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве кандидата от ЛДПР, сообщает ТАСС.

Ранее делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на выборы от партии ее председателя Слуцкого.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков ранее предположил, что итоговый перечень кандидатов в президенты РФ будет готов к февралю.