Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ
Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве кандидата от ЛДПР, сообщает ТАСС.
Ранее делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на выборы от партии ее председателя Слуцкого.
Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков ранее предположил, что итоговый перечень кандидатов в президенты РФ будет готов к февралю.
Туда войдут Владимир Путин, а также политики от партий ЛДПР, КПРФ и "Новых людей". Более того, выдвинуться смогут один или два кандидата, которые соберут подписи.