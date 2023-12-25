Захарова: коллективный Запад раскачивает ситуацию в Сербии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Сербии. Об этом сообщает РИА Новости. По ее словам, в Сербии коллективный Запад пытается раскачать ситуацию, используя техники майданных переворотов, и единственно возможная реакция - это строгое следование конституции страны и уважение к выбору сербского народа. "Строгое следование букве и духу Конституции страны, уважение к выбору сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы своей страны - единственно возможная реакция", - подчеркнула Захарова.